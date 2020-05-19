  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

KYK haziran ayı burs ve kredi ödemeleri yattı mı?

Browni ıslak kurabiye nasıl yapılır? Islak kek tadında şerbetli kurabiye tarifi

Canlı yayında mukabele

Bin aydan hayırlı gece

Sizin kadir geceniz ne zaman?
için kalan
Aktüel

Adıyaman’da kumar operasyonu

Adıyaman’da polis ekipleri kumar oynayan ve kumar oynatan kişilere yönelik operasyon yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 11:04:32 -
Adıyaman’da kumar operasyonu

Adıyaman’da polis ekipleri kumar oynayan ve kumar oynatan kişilere yönelik operasyon yaptı.


Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri il merkezinde bir adreste kumar oynandığı bilgisi üzerine adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 212 adet iskambil kağıdı, 2 adet adisyon (çetele) kağıdı ve 160 TL paraya el konuldu.


Kumar oynatmak için yer temin eden A.K. isimli şahıs hakkında adli işlem ve idari para cezası uygulandı. Kumar oynayan 6 kişiye kumar oynamaktan ve 1593 İl Umumi Hıfzısıhha ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununa Muhalefet etmekten toplam 12 bin 852 TL idari para cezası uygulandı. Bahse konu yerin ruhsatsız olmasından dolayı kapatma işlemleri başlatıldı.


Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı