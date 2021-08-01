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Dünya Adıyaman'da korkutan yangın!
Dünya

Adıyaman'da korkutan yangın!

Adıyaman'da dere yatağında çıkan anız yangınında ağaçlar zarar gördü.

Yeniakit Publisher
2021-08-01 22:00:00 -
Adıyaman'da korkutan yangın!

Alınan bilgiye göre, Mara Mahallesi Çırçır dere yatağında henüz sebebi belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle ağaçlık alana sıçrayan yangında yaklaşık 50 dönümlük alan zarar gördü.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından yangını kontrol altına aldı.

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Osman Kolay, yangın alanına gelerek elinde bulunan ağaç dallarıyla yangına müdahalede bulundu.

Kolay, yangında etkilenen kaplumbağayı bölgeden çıkararak doğal ortamına bıraktı.

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