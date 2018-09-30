Adıyaman'da korkutan orman yangını

Türkiye Petrolleri Adıyaman Bölge Müdürlüğü üst tarafında bulunan Zeynel Abidin Türbesi yanındaki Karadağ Ormanlık alanında bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın çıktı.

Yangının fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler ile Adıyaman Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ekipleri tarafından alevlere müdahale edildi.

10 HEKTARLIK ALAN KÜL OLDU

Ekipler tarafından yapılan yarım saatlik çalışmaların ardından yangın söndürüldü. Olayda 10 hektarlık alanda bir çok yeni dikilmiş çam ve meşe ağacı fidesi yanarak kül oldu.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde aynı bölgede yine orman yangını meydana gelmiş, 10 hektarlık alan yine kül olmuştu.