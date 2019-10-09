Adıyaman'da korkutan ev yangını! Dumandan etkilenen anne ve 3 yaşındaki oğlu hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir evde çıkan yangında, dumandan etkilenen anne ile çocuğu hastaneye kaldırıldı. Menderes Mahallesi 9045 Sokak'taKaplan ailesinin oturduğu evin ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine gelen itfaiye yangına müdahale ederken, dumandan etkilenen Münevver Kaplan (24) ve 3 yaşındaki oğluPoyraz Kaplan, Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. İtfaiyeekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla söndürülen yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.

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