Adıyaman'da korkunç olay! Motosikletten fırlayıp 9 metre aşağı düştü
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Adıyaman’da kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan motosikletin 20 yaşındaki sürücüsü çarpmanın etkisiyle yoldan alt geçide düştü.
Adıyaman’da motosiklet kazası korku dolu anlara sahne oldu. Edinilen bilgilere göre, İbrahim Halil K. (20), idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Eğriçay Köprüsü yakınlarında kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Motosikletin üzerinden fırlayan İbrahim Halil K., yoldan alt geçide düştü. Yaklaşık 9 metre yükseklikten alt geçide düşen sürücü yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.