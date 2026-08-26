Erkan Tan ile Konuşalım'ın konuğu AK PARTİ Kars Milletvekili Adem Çalkın

Akit TV ekranlarının klasikleri arasında yer alan ve gündemin nabzını tutan "Erkan Tan ile Konuşalım" programı, bu akşam yine çok konuşulacak bir ismi ağırlıyor.

Deneyimli televizyoncu Erkan Tan’ın hazırlayıp sunduğu programa, AK PARTİ Kars Milletvekili Adem Çalkın konuk oluyor.

Siyasetin sıcak gündem maddelerinin, ekonomik gelişmelerin ve Kars başta olmak üzere bölgedeki yatırımların ele alınacağı programda, Adem Çalkın Akit TV izleyicilerinin merak ettiği soruları yanıtlayacak. İç ve dış politikaya dair önemli değerlendirmelerin de yer alacağı canlı yayın, izleyicilere geniş bir perspektif sunmayı hedefliyor.

Gündemi yakından takip etmek ve sıcak gelişmeleri ilk ağızdan dinlemek isteyen tüm izleyiciler, bu akşam saat 21:30’da Akit TV ekranlarında buluşuyor.