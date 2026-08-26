Ölü denizde feci kaza: 2 kişi hayatını kaybetti
Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan dünyaca ünlü Ölüdeniz mahallesinde meydana gelen paraşüt kazasında, pilot ve bir Çinli turist hayatını kaybetti.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan dünyaca ünlü Ölüdeniz mahallesinde meydana gelen paraşüt kazasında, pilot ve bir Çinli turist hayatını kaybetti.
Ölüdeniz'de meydana gelen paraşüt kazasından kahreden haberler geldi. Kalktıktan dakikalar sonra yere düşen paraşütte bulunan iki kişiye 10 saat süren çalışmanın ardından ulaşıldı. İşte detaylar...
Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Babadağ’ın bin 900 metre pistinden pilot Ali Kıdıl ile Çin uyruklu turist Xiangrui Meng tandem (ikili) uçuş gerçekleştirdi.
DAKİKALAR SONRA DÜŞTÜ
Paraşüt, havalandıktan kısa süre sonra henüz belirlenemeyen nedenle kayalık ve sarp bölgeye düştü.
Kazayı gören diğer yamaç paraşütü pilotlarının ihbarı üzerine bölgeye UMKE ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi.
10 SAAT SÜREN ÇALIŞMA SONUNDA BULUNDU
Sarp ve kayalık arazi nedeniyle bölgeye ulaşmakta güçlük yaşayan ekipler, yaklaşık 10 saat süren zorlu kurtarma çalışması yürüttü.
CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU
Helikopter desteğinin de sağlandığı operasyonda ekipler, kayalık alanda bulunan iki kişinin cansız bedenine ulaştı.
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