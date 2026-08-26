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Ölü denizde feci kaza: 2 kişi hayatını kaybetti

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Ölü denizde feci kaza: 2 kişi hayatını kaybetti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan dünyaca ünlü Ölüdeniz mahallesinde meydana gelen paraşüt kazasında, pilot ve bir Çinli turist hayatını kaybetti.

#1
Foto - Ölü denizde feci kaza: 2 kişi hayatını kaybetti

Ölüdeniz'de meydana gelen paraşüt kazasından kahreden haberler geldi. Kalktıktan dakikalar sonra yere düşen paraşütte bulunan iki kişiye 10 saat süren çalışmanın ardından ulaşıldı. İşte detaylar...

#2
Foto - Ölü denizde feci kaza: 2 kişi hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Babadağ’ın bin 900 metre pistinden pilot Ali Kıdıl ile Çin uyruklu turist Xiangrui Meng tandem (ikili) uçuş gerçekleştirdi.

#3
Foto - Ölü denizde feci kaza: 2 kişi hayatını kaybetti

DAKİKALAR SONRA DÜŞTÜ

#4
Foto - Ölü denizde feci kaza: 2 kişi hayatını kaybetti

Paraşüt, havalandıktan kısa süre sonra henüz belirlenemeyen nedenle kayalık ve sarp bölgeye düştü.

#5
Foto - Ölü denizde feci kaza: 2 kişi hayatını kaybetti

Kazayı gören diğer yamaç paraşütü pilotlarının ihbarı üzerine bölgeye UMKE ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi.

#6
Foto - Ölü denizde feci kaza: 2 kişi hayatını kaybetti

10 SAAT SÜREN ÇALIŞMA SONUNDA BULUNDU

#7
Foto - Ölü denizde feci kaza: 2 kişi hayatını kaybetti

Sarp ve kayalık arazi nedeniyle bölgeye ulaşmakta güçlük yaşayan ekipler, yaklaşık 10 saat süren zorlu kurtarma çalışması yürüttü.

#8
Foto - Ölü denizde feci kaza: 2 kişi hayatını kaybetti

CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU

#9
Foto - Ölü denizde feci kaza: 2 kişi hayatını kaybetti

Helikopter desteğinin de sağlandığı operasyonda ekipler, kayalık alanda bulunan iki kişinin cansız bedenine ulaştı.

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