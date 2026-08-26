Bakan Kurum'dan COP17'ye net mesaj! 'Söz değil eylem istiyoruz'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, Moğolistan'da düzenlenen Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi'nin (UNCCD) 17’nci Taraflar Konferansı'na (COP17) video mesajı gönderdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Murat Kurum’un video mesajı, Moğolistan’da düzenlenen COP17'de yayınlandı. Kurum, mesajında, Türkiye’nin çölleşme ve arazi tahribatıyla mücadelede yürüttüğü çalışmaları anlattı, COP31 Başkanlığı'nın hedef ve öncelik alanları hakkında bilgi verdi. Türkiye’nin 2015 yılında COP12’ye ev sahipliği yaptığını hatırlatan Kurum, "Ankara'da, 2030 yılına kadar arazi tahribatının dengelendiği bir dünyaya ulaşma hedefinin sürece dahil edilmesine katkı sunduk. Ardından Ankara Girişimi’ni başlattık. Özellikle gelişmekte olan ülkelerin hedeflerini belirlemelerine ve uygulamalarına destek olduk. Bugün 100’ü aşkın ülkenin bu hedeflere ulaşmış olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz" dedi.

'BİRBİRİNDEN AYRI SORUNLAR DEĞİL'

Çölleşme ve arazi tahribatıyla mücadelede Rio Sözleşmelerinin önemine dikkat çeken Kurum, "İklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik kaybı ve arazi tahribatı birbirinden ayrı sorunlar değildir. Bugün dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan orman yangınları, bir milyondan fazla türün yok olma tehdidi altında olması ve dünya arazilerinin yüzde 40’a varan bölümünün tahrip olması bize çok açık bir mesaj veriyor; daha hızlı ve daha güçlü adımlar atmalıyız. Bunun için Rio Sözleşmeleri arasındaki iş birliğini artırmalı ve bu iş birliğini sahada somut sonuçlara dönüştürmeliyiz. Türkiye olarak bu yönde önemli bir adım attık. Rio Sinerjisi Protokolü’nü imzaladık. Bu yaklaşım, COP31 Başkanlığımızın da temel anlayışlarından biridir. Biz COP31 sürecini; siyasi liderliği, çok taraflı müzakereleri ve uygulamayı bir araya getiren kapsamlı bir süreç olarak ele alıyoruz" diye konuştu.

'SÖZ DEĞİL, EYLEM İSTİYORUZ'

Türkiye’nin COP31 Başkanlığı’nı diyalog, uzlaşı ve aksiyon olarak 3 temel yaklaşım üzerine kurduğunu hatırlatan Kurum, "Diyalogla ülkeleri aynı masa etrafında buluşturacağız. Uzlaşıyla ortak iradeyi güçlendireceğiz. Aksiyonla bu iradeyi somut sonuçlara dönüştüreceğiz. Artık söz değil, eylem istiyoruz" dedi.

'KASIMDA ANTALYA'DA BULUŞALIM'

Bakan Kurum, COP31 Eylem Gündemi’nde; temiz enerji dönüşümü, Sıfır Atık ve döngüsel ekonomi, iklime dayanıklı şehirler, gıda güvenliği ve sürdürülebilir tarım, yeşil sanayileşme ve Rio sinerjileri başlıklarının öncelikli alanlar olarak belirlendiğinin altını çizdi. COP31’in 2035 uygulama hedeflerine de dikkat çeken Kurum, "İklim Uygulama Köprüsü ile iklim finansmanının sahaya daha hızlı ve etkili ulaşmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz. Ben tarihi bir dönüm noktası olacağına inandığımız COP31 zirvemizde sizleri de görmekten büyük mutluluk duyacağımızı belirtmek istiyorum. Kasımda dünyanın en güzel şehirlerinden Antalya’mızda buluşalım" diye konuştu.

RİO SÖZLEŞMELERİ

'Üç Rio Sözleşmesi' olarak anılan sözleşmeler, 1992 yılında Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Çevre ve Kalkınma Konferansı'nda (Dünya Zirvesi) kabul edilen üç çevresel anlaşmadan oluşuyor. Bu anlaşmalar, atmosferdeki sera gazı yoğunluğunu iklim sistemine zarar vermeyecek bir seviyede sabitlemeyi amaçlayan BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC), kaybolmakta olan biyolojik çeşitliliği tersine çevirmeyi, sürdürülebilir kullanılmasını ve genetik kaynaklardan elde edilen faydaların adil paylaşımını hedefleyen BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi (CBD) ve çölleşme, arazi bozulması ve kuraklıkla mücadeleyi ve özellikle kurak bölgelerdeki toprak verimliliğini korumayı amaçlayan BM Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi’ni (UNCCD) kapsıyor.