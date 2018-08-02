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Adıyaman'da kontrolden çıkan otomobil markete daldı

Adıyaman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarında bulunan marketin manav reyonuna daldı.

02 Ağustos 2018 Perşembe 17:20
Adıyaman'da kontrolden çıkan otomobil markete daldı

Erhan Gözübüyük idaresindeki 63 SE 206 plakalı otomobil Karapınar Mahallesi Flamingo Yolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bir marketin manav reyonuna daldı.

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Manav reyonuna dalan otomobil marketin önünde bulunan duvarı yıktıktan sonra durabildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada otomobilde ve markette maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 17:20
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