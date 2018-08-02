Adıyaman'da kontrolden çıkan otomobil markete daldı

Erhan Gözübüyük idaresindeki 63 SE 206 plakalı otomobil Karapınar Mahallesi Flamingo Yolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bir marketin manav reyonuna daldı.

Manav reyonuna dalan otomobil marketin önünde bulunan duvarı yıktıktan sonra durabildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada otomobilde ve markette maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.