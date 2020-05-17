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Adıyaman’da komşu kavgası: 5 gözaltı

Adıyaman’da, iki komşu arasında çıkan kavgada 5 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 01:31:40 -
Adıyaman’da komşu kavgası: 5 gözaltı

Adıyaman’da, iki komşu arasında çıkan kavgada 5 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Turgut Reis Mahallesinde iki komşu arasında bilinmeyen nedenlerden dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Meydana gelen kavga olayına çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesi sonucunda şahıslar etkisiz hale getirtildi. Gözaltına alınan 5 kişi sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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