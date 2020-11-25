  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Adıyaman'da kıraathanede oyun oynayan 23 kişiye 65 bin 700 lira idari para cezası
Aktüel

Adıyaman'da kıraathanede oyun oynayan 23 kişiye 65 bin 700 lira idari para cezası

Yeniakit Publisher
2020-11-25 22:35:30 -
Adıyaman'da kıraathanede oyun oynayan 23 kişiye 65 bin 700 lira idari para cezası

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bir kıraathanede oyun oynayan 23 kişiye idari para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, salgın kısıtlamaları kapsamında kapalı bir kıraathanede oyun oynandığını öğrendi.

Ekipler, iş yerine yaptıkları operasyonda 23 kişiyi oyun oynarken yakaladı.

Ekipler, Kovid-19 tedbirleri kapsamında alınan kurallara uymadıkları gerekçesiyle 23 kişiye toplamda 65 bin 700 lira idari para cezası uyguladı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kadir Topbaş'tan kötü haber
Siyaset

Kadir Topbaş'tan kötü haber

İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Kadir Topbaş ve ailesinin koronavirüse yakalandığı ve hastanede tedavi altında tutulduğu öğrenil..
Harekete geçildi! Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu
Gündem

Harekete geçildi! Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu

Eğitim-Bir-Sen, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun öğretmenler arasında ayrımcılık yapan sözleri hakkında suç duyurusunda bulundu. ..
Başkan Erdoğan'dan Bülent Arınç açıklaması
Siyaset

Başkan Erdoğan'dan Bülent Arınç açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç'ın istifa kararı sonrası çarpıcı bir açıklama..
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay