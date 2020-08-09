  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Adıyaman'da kazaya karışan polis aracındaki 2 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-08-09 14:28:26 -
Adıyaman'da kazaya karışan polis aracındaki 2 kişi yaralandı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da park halindeki araca çarpan polis otomobilindeki biri polis 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, polis memuru Bilal K. idaresindeki 02 HF 037 plakalı polis aracı, Altınşehir Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki hafif ticari araca çarptı.

Kazada, sürücü Bilal K. ile araçtaki 18 yaşındaki bir genç yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İran: O ülke gizli faaliyet yürütüyor
Dünya

İran: O ülke gizli faaliyet yürütüyor

İran, nükleer reaktörlerde yakıt olarak kullanılan "sarı pastanın" işlenmesi için gizli tesis kurduğu iddia edilen Suudi Arabistan'a, nüklee..
Şamil Tayyar’dan çarpıcı çıkış! 'O isim gitmeli ki yarın gidecek'
Siyaset

Şamil Tayyar’dan çarpıcı çıkış! 'O isim gitmeli ki yarın gidecek'

AK Partili eski vekil Şamil Tayyar, Yükseköğretim Kurulu'nun eşini haksız yere göreve getirdiği belirtilen Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hü..
Yunan Başbakan havaya girdi: 15 yıllık milli başarı, Türkiye ile Libya'nın anlaşmasını iptal ettik
Dünya

Yunan Başbakan havaya girdi: 15 yıllık milli başarı, Türkiye ile Libya'nın anlaşmasını iptal ettik

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Mısır ile yapılan sözde deniz sınırı anlaşmasını "15 yıllık sürünceme sürecini kapatan milli bir ba..
Satılık 2017 model Opel Corsa
Satılık 2017 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı