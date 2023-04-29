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Gündem Adıyaman’da Karabük Çarşısı kuruldu
Gündem

Adıyaman’da Karabük Çarşısı kuruldu

Yeniakit Publisher
2023-04-29 10:12:00 - 2023-04-29 10:14:24
Adıyaman’da Karabük Çarşısı kuruldu

Karabük Valiliği tarafından Adıyaman’da, işyeri yıkılan esnaflar için çarşı kuruldu.

Eskisaray Mahallesi’nde eski Orman Binası’nın yıkılan yerine 9 adet konteyner işyeri yapıldı. Adıyaman’da Koordinatör Vali olarak görev yapan Karabük Valisi Fuat Gürel öncülüğünde, kurulan çarşıya birkaç gün içerisinde esnaflar yerleşecek. Karabük Valisi Fuat Gürel, çalışmalarda sona gelinen çarşıda incelemede bulundu.

Gazetecilere açıklamada bulunan Fuat Gürel, “Depremden hemen sonra ülkemizin her bölgesinden insanlarımız bu bölge için seferber oldu. Depremden sonra bizde Karabüklüler olarak bu bölgeye neler yapılabileceği çalışması içiresine girdik. Bu bölgeye 350 kamyon malzeme gönderdik, 57 kamyon odun gönderdik. Bunun ötesinde neler yapabiliriz düşünürken, geçici konaklama hususunda destek vermek istedik. Hatay Hassa’ya bir Karabük Mahallesi kurduk. Adıyaman’da da konteynerden Karabük Mahallesi kuruyoruz. Bunun ötesinde, koordinatör vali olarak görevlendirildikten sonra burada ki çarşıları görünce, İçişleri Bakanımızın da talimatlarıyla depremde zarar gören esnaflarımız için bu çalışma içerisine girdik. Karabüklüler olarak bu bölgedeki esnaflarımıza katkımız olsun istedik. Bir iki gün içerisinde işyerlerini teslim edeceğiz. Buradaki hemşerilerimize geçmiş olsun diyorum. Devletimizin imkanları, milletimizin imkanları ile bu sıkıntıların üstesinden el birliği ile gelmiş olacağız” diye konuştu.

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