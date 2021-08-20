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Adıyaman'da iş yerine silahlı saldırı
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Gündem Adıyaman'da iş yerine silahlı saldırı
Gündem

Adıyaman'da iş yerine silahlı saldırı

Adıyaman'da bir iş yerine kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar tarafından silahla ateş açıldı. Polis, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Yeniakit Publisher
2021-08-20 22:16:00 -
Adıyaman'da iş yerine silahlı saldırı

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Bahçelievler Mahallesi'nde Remzi Yıldırım'a ait iş yerine kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar tarafından silahla ateş açıldı. Mermiler işyeri camlarına ve duvarlarına isabet etti. Ölen ya da yaralananın olmadığı olay sonrası saldırganlar olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şahıs ya da şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

 

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