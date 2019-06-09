Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı! 5 yaralı Adıyaman’da, Yeni Mahalle 3'üncü çevre yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Abdurrahman Akgül idaresindeki 01 GC 358 plakalı otomobille Süleyman Gazi'nin kullandığı 41 BG 406 plakalı otomobil, Yeni Mahalle 3'üncü çevre yolunda çarpıştı. Kazada sürücüler, Tuğçe ve Gülçe Gazi ile bir kişi yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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