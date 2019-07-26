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Adıyaman’da hain saldırı… 1 polis ağır yaralandı

Adıyaman’ın Sincik İlçesinde devriye atan polis aracına uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Saldırıda çok sayıda kurşunun isabet ettiği polis aracındaki 1 polis memuru ağır yaralandı.

26 Temmuz 2019 Cuma 06:33
Adıyaman’da hain saldırı… 1 polis ağır yaralandı

Adıyaman’da hainler polis aracına uzun namlulu silahlarla saldırdı.

Olay, Adıyaman’ın Sincik İlçesi Kahraman Mahallesinde bulunan Sincik Devlet Hastanesi önündeki caddede meydana geldi. Dağlık araziye üzerinde bulunan Sincik İlçesinde devriye görevini yerine getiren polis aracı hastanenin yanında bulunan eczanenin önünde iken, karşı kayalıklardan uzun namlulu silahlarla tarandı.

Terör örgütü PKK tarafından yapıldığı tahmin edilen saldırıda polis aracına çok sayıda kurşun isabet etti. Araç içerisinde bulunan iki polis memurundan birisi ağır yaralandı.

Yaşanan saldırı sonrasında olay yerine çok sayıda polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralı polis memuru önce Kahta Devlet Hastanesi’ne daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi sevk edildi.

Ağı yaralanan polis memurunun kan ihtiyacı için başta meslektaşları olmak üzere vatandaşlar kan vermek için hastaneye akın etti. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Yaşanan olay sonrasında Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Emniyet Müdürü Metin Alper Sincik ilçesine gitti.

Adıyaman Valiliği de olaya ilişkin “Sincik ilçemizde ekip otosuna yapılan saldırı sonucu bir polis memurumuz yaralanmıştır. Yaralı polis memuru Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Saldırıyı düzenleyenlerin yakalanması için operasyon başlatılmıştır” açıklamasını yaptı.

Bölgede jandarma polisin operasyonları sürdürdüğü öğrenildi.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 06:15
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