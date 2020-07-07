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Aktüel

Adıyaman'da hafif ticari araçlar çarpıştı: 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-07-07 18:07:24 -
Adıyaman'da hafif ticari araçlar çarpıştı: 2 yaralı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da hafif ticari araçların çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Doğan Cinbaş idaresindeki 02 LD 218 hafif ticari araç, Cumhuriyet Mahallesi TOKİ yolunda Nuray Sasa yönetimindeki 02 AAL 104 plakalı araçla çarpıştı.

Kazada sürücü Sasa ile hafif ticari araç içerisinde bulunan Bekir Özçelik yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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