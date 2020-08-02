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Aktüel

Adıyaman'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-08-02 02:51:38 -
Adıyaman'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Besni ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Mustafa Varılmaz idaresindeki 44 NA 210 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Kadir Tekin idaresindeki 53 AK 512 plakalı hafif ticari araç ile Alişar köyü yakınlarında çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Ümit Erdin, Meltem Erdin, Muhammed Yusuf Erdin, Işıl Fatma Erdin, Ece Hanım Tekin ve Güngör Tekin yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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