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Aktüel

Adıyaman'da gölete giren iki kardeş boğuldu

Yeniakit Publisher
2020-05-23 20:42:14 -
Adıyaman'da gölete giren iki kardeş boğuldu

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Atatürk Barajı göletine giren iki kardeş boğuldu.

Hasandiğin köyünde Atatürk Barajı göletine giren Bahat Şimşek'in (18) boğulma tehlikesi geçirdiğini gören ağabeyi Serhat Şimşek (22) kardeşini kurtarmak için suya atladı.

İki kardeş bir süre sonra gözden kayboldu.

Durumu fark eden çevredekiler, sağlıklık ekiplerine haber vererek iki kardeşi sudan çıkarttı.

Sağlık ekipleri Bahat ve Serhat Şimşek'in hayatını kaybettiğini belirledi.


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