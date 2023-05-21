Adıyaman’da geçici iş yerleri kuruldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Afet illerinde hayatın normale dönmesi için esnafımızın ayağa kalkması şarttı. Geçici barınma alanlarıyla eş zamanlı geçici iş yerlerini de hayata geçirdik. Adıyaman’ımızda Emlak Konut’umuzun yaptığı geçici iş yerleriyle ticari hayatı canlandırıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Kurum, geçici iş yerlerinin esnafa hayırlı olması temennisinde bulundu.

Tüm adımlar atıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca Adıyaman ilinde yaraların sarılması için tüm adımlar atıldı. 2 ayrı alanda 38 adet geçici iş yeri hak sahiplerine teslim edildi. İlk alanda toplam 10 adet dükkân yer aldı. Her bir geçici iş yerinin inşaat alanı 25 metrekare olarak ayarlandı. Toplam inşaat alanı ise 300 metrekare olarak belirlendi. Alanda kadın ve erkek tuvaleti ve mescitte yer aldı. İkinci alanda ise 28 adet geçici iş yeri hak sahiplerine teslim edildi. Burada da her bir dükkânın inşaat alanı 25 metrekare olarak ayarlandı.

Toplam inşaat alanı ise 750 metrekare olarak tayin edildi. Yine bu alanda da bir kadın erkek tuvaleti bulunuyor.

Devletimiz sağ olsun

İş yerlerine kavuşarak normal yaşamlarına devam etmeye çalışan depremzedeler, devlete teşekkür ettiler. “Devletimize Allah zeval vermesin. Bize burayı tahsis etti verdi, herhangi bir ücret almadan. Her şeyimiz var. Burası eski dükkândan yerden daha iyi. Biz bu kadar büyük beklemiyorduk. Gayet de bütün eşyalarımız burada sığdı. Hızlı bir şekilde bize verdiler. Dükkân kullanışlı, güzel yani biz memnunuz. Biz böyle bir şey beklemiyorduk. Bizim için mucize oldu yani. Bekliyorduk, ‘Hani yapar’ diyorduk.

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Ama bu kadar kısa sürede olması bizi sevindirdi. Devletimiz sağ olsun. Bize hep destek oldu, hep yanımızda oldu. Allah devletimize zeval vermesin” dediler.