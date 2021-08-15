  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Mert, Başakşehir'e veda etti
Beşiktaş'ı değil Mineiro'yu seçti!
Bir terörist daha teslim oldu
Selde ağır hasar gören evlerin yıkımına başlandı
Yerel Adıyaman'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var
Yerel

Adıyaman'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Adıyaman'da hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı. Kazada 16 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-15 16:57:00 - 2021-08-15 16:59:22
Adıyaman'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Edinilen bilgilere göre Adıyaman'daki kaza, Kahta-Diyarbakır Karayolu Narince köyü yakınlarında Vedat K. idaresindeki 33 KOH 30 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç ile sürücüsü henüz belirlenemeyen 58 BO 4989 plakalı Ford marka kamyonet çarpıştı.

Meydana gelen kazada araç sürücülerinden Vedat K. (37) ile her iki araçta bulunan Leyla M. (34), Elif Ç. (13), Nergiz P. (10), Çiğdem Ç. (33), Zehra Ç. (8), Yusuf Ç. (6), Abdullah Ç. (6), Berat K. (10), Muhammet Enes Ç. (10), Yusuf K. (8), Havin K. (5), Zeynep P. (5), Mehmet K. (11), Gülüstan P. (31) ve Yusuf P. (8) yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta ilçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay