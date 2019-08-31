Adıyaman'da feci kaza!: 1 ölü, 2 yaralı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ağır yaralandı.31 Ağustos 2019 Cumartesi 12:21
Mehmet Ayık'ın kullandığı hafif ticari araç,Kahta-Adıyaman kara yolununKuruçay mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Şefika ve MeryemAyık yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Meryem Ayık, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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