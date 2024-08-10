Adıyaman'da eğitim yatırımları hızla sürüyor

Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinde 16 okul yıkılırken, 7 okul acil yıkılacak durumda olduğu için, 56 okul da ağır hasarlı olduğu için yıkıldı. Adıyaman'da çoğunluğu okul olmak üzere pansiyon, spor salonu, öğretmenevlerinin de içinde bulunduğu 56 bina orta ve az hasarlı olduğu için güçlendirilmeye başlandı.

18 okul tamamlandı, Eylül ayına kadar 24 okul daha tamamlanacak

Deprem sonrası Milli Eğitim Bakanlığı hızlı bir reaksiyon göstererek yıkılan okulların yerine yenisi yapmak için harekete geçti. Depremden sonra Adıyaman'da 78 eğitim yatırımı için ihale yapıldı. Bu yatırımlardan 18 okul tamamlanarak eğitim öğretime açıldı. Eylül ayına kadar ise 24 okulun daha açılması planlanıyor. Diğer eğitim binalarında ise ihale ve inşaat süreci sürüyor.

Derslik sayısı 6 bin 809'a yükselecek

Adıyaman'da deprem öncesi 6 bin 242 olan derslik sayısı, depremle birlikte 5 bin 564'e düştü. Bu sayı yapılan yatırımlarla 5 bin 726'ya yükseltildi. İhalesi yapılan ve inşaat süreci devam eden okulların faaliyete geçmesiyle bu sayı 6 bin 809'a yükselecek ve deprem öncesinden daha iyi duruma gelecek. Yıkılan okullar nedeniyle 112 okulda ikili eğitime geçmek zorunda kalınırken geçen yıl 8 okul tekrar tekli eğitime geçti. 2024-2025 eğitim öğretim sezonunda ise 42 okulun tekli eğitime geçmesi hedefleniyor.

Eğitim yatırımlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, “Şuanda depremden sonra 78 eğitim yatırımımızın ihalesi yapılarak çalışmalar devam ediyor. Bunlardan 18 tane okulumuz bitti eğitim öğretime açıldı. Eylül ayına kadar ise 24 okulumuzun daha açılması planlanıyor, inşaatı devam ediyor. 60 okulumuzda ise ihale çalışmaları ve inşaat çalışmaları devam ediyor. Depremden sonra yapılan okullarımızla beraber şuandaki derslik sayımız 5 bin 726'ya yükseldi. İnşallah depremden sonra yüzde 9 daha fazlalığı olacak şekilde yapılan ihalelerimiz, güçlendirme çalışmalarımız bittikten sonra gelecek sene bu zamanlarda inşallah yüzde 9 fazla olacak şekilde planlamamızı yaptık. Daha iyi bir duruma geleceğiz. Deprem sonrası 112 okulumuzda ikili eğitime geçmek zorunda kaldık. Bunların bir kısmını geçen sene ilk ara tatilden sonra normalleşmeye başladı. Şuanda bizim Eylül ayındaki ilk hedefimiz liselerimizin tamamında normal eğitime geçmektir. Gelecek sene ise hiçbir okulumuzda ikili eğitim kalmayacak şekilde bir planımız var” diye konuştu.

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