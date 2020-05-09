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Aktüel

Adıyaman'da damdan düşen çocuk ağır yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-05-09 00:25:23 -
Adıyaman'da damdan düşen çocuk ağır yaralandı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da damdan düşen 8 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bahçecik Mahallesi'nde ikamet eden, Özbaytemur ailesinin kızı Nazlı Özbaytemur, evinin damında oyun oynadığı sırada dengesini kaybederek, yere düştü.

Çocuklarının yere düştüğünü fark eden Özbaytemur ailesi durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Nazlı Özbaytemur'un durumunun ciddi olduğu öğrenildi.


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