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Gündem

Adıyaman'da çiftçinin üzerine yıldırım düştü: 1 ölü

Adıyaman'ın Besni ilçesinde ot toplamaya giden bir kişi, yıldırım düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

2020-04-20 03:23:00 -
Adıyaman'da çiftçinin üzerine yıldırım düştü: 1 ölü

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Yukarı Çöplü köyü Kuzevleri mezrasında arkadaşlarıyla ot toplamaya giden Kamber Turhan (62), yağmurun başlaması ile ağacın altına gizlendi.

Yıldırımın isabet ettiği Turhan, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yeri incelemesinin ardından Turhan'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Besni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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