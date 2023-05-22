  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Adıyaman'da ceviz büyüklüğünde dolu! Tarım alanları zarar gördü
Yerel

Adıyaman'da ceviz büyüklüğünde dolu! Tarım alanları zarar gördü

Yeniakit Publisher
2023-05-22 23:41:00 - 2023-05-22 23:49:47
Adıyaman'da ceviz büyüklüğünde dolu! Tarım alanları zarar gördü

Adıyaman merkez ve ilçelerinde ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Aniden bastıran dolu yağışı nedeniyle meyve bahçeleri ve tarım alanları zarar gördü.

Adıyaman merkez ve ilçelerinde ceviz büyüklüğünde yağan dolu, meyve bahçeleri ve tarım alanlarında zarara yol açtı.

Adıyaman merkez, Besni ve Sincik ilçelerinde aniden bastıran dolu yağışı nedeniyle yollar beyaza büründü. Dolu yağışına yolda yakalanan birçok vatandaş akaryakıt istasyonlarına girerek araçlarını dolu darbelerine karşı korumaya çalışırken, bazı vatandaşlar ise araçlarının üzerini battaniye ya da kilimle örttü. Ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı dakikalarca sürdü.

Dolu yağışından dolayı tarım alanlarının ve meyve bahçelerinin zarar gördüğünü vurgulayan Besni Ziraat Odası Başkanı İsmail Sümer, “Akşam saatlerinde başlayan bölgemizde üç beldemiz ve 30’a yakın köyümüzde hem fıstık dikim alanlarında ve hububat ekim alanlarımızda zarar meydana gelmiştir. Tabii çiftçimizin alın teri, emeği bizim için önemli ama ülke ekonomisi için de ciddi kayıplara yol açtı bu. Bu hususta yarın itibarıyla Tarım Bakanlığımıza afet ihbarında bulunup, biran evvel tespitlerin yapılmasını ve destek bekliyoruz.

Bölgemiz için önem arz eden pamuk ekim alanlarımızda, hububat ekim alanlarımızda ciddi anlamda bir zarar meydana geldi. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu ekonomik anlamda bölgemize ciddi bir zarar verdi. Çiftçimizin bu yükün altından tek başına kalkamayacağı, bu hususta da Tarım Bakanlığımızın biran evvel tespitleri yaparak zarar gören çiftçimize destek vermesi anlamında girişimlerimiz yarın itibarıyla başlayacaktır” diye konuştu.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23