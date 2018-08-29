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Adıyaman’da boş arazide erkek cesedi bulundu

Adıyaman’da boş bir arazi içerisinde erkek cesedi bulundu.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 09:02
Adıyaman’da boş arazide erkek cesedi bulundu

Esentepe Mahallesi TOKİ binası yakınlarında bulunan bir arazi içerisinde bir erkek şahsın hareketsiz yattığını fark eden vatandaşlar 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri hareketsiz yatan ve isminin Mehmet Zeynal Daşdelen (58), olduğu öğrenilen kişinin öldüğünü tespit etti. Durum üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri olay yerinde ve çevresinde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından Mehmet Zeynal Daşdelen’in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden Mehmet Zeynal Daşdelen’in hurdacılık işi ile uğraştığı belirtildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 09:02
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