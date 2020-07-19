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Aktüel

Adıyaman'da boğulmak üzere olan genci vatandaşlar kurtardı

Yeniakit Publisher
2020-07-19 23:37:28 -
Adıyaman'da boğulmak üzere olan genci vatandaşlar kurtardı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Gerger ilçesinde, serinlemek için girdiği havuzda boğulmak üzere olan genç, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, ocak ayında Elazığ'da meydana gelen 6,8 şiddetindeki depremin etkisiyle Gerger ilçesinde yıkılan Ulu Cami minaresinin inşaatında çalışan Mehmet Kaya (25) serinlemek için Fırat Nehri üzerinde kurulan havuza girdi.

Çevredeki vatandaşlar Kaya'nın bir süre su yüzeyine çıkmadığını fark etti. Suya giren vatandaşlar Mehmet Kaya'yı çıkardı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları ilk müdahelenin ardından Kaya'yı Kahta Devlet Hastanesine kaldırdı.

Buradaki müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Mehmet Kaya'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan Gerger Kaymakamlığı, havuz derinliğinin 1,5 metre olduğunu bildirdi.

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