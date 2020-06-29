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Aktüel

Adıyaman'da bir mezra Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-06-29 14:27:01 -
Adıyaman'da bir mezra Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Gerger ilçesinde bir mezra, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Gerger İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, Kovid-19 salgını nedeniyle yeni tedbirler uygulanmaya başlandı.

Kurul tarafından, 4 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı, ilçeye bağlı Güzelsu köyünün Şamani mezrası için karantina kararı alındı.

Gerger Kaymakamı Resul Özdemir, yaptığı açıklamada, 14 gün karantinada kalacak mezraya giriş ve çıkışların durdurulduğunu ifade etti.

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