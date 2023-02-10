  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Adıyaman'da bir kadın ile çocuk depremden 102 saat sonra enkazdan kurtarıldı
Gündem

Adıyaman'da bir kadın ile çocuk depremden 102 saat sonra enkazdan kurtarıldı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da bir kadın ile çocuk, 102 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2023-02-10 14:19:00 -
Adıyaman'da bir kadın ile çocuk depremden 102 saat sonra enkazdan kurtarıldı

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Adıyaman'da yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Turgut Reis Mahallesi Gürsoy Apartmanı'nın enkazında 10 yaşlarında bir kız çocuğu ile kadın sesi duyan ekipler, arama kurtarma çalışması başlattı.

Aralarında İspanyolların da bulunduğu ekipler, kız çocuğu ile kadını bulunduğu yerden kurtardı.

Çocuk ile kadın, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23