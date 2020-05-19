  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bayram tatlıları ve tarifleri | Yöresel ve yeni tatlı tarifleri

Midye baklava nasıl yapılır? Bayramlık midye tatlısı tarifi

Vuhan korkunç yemeği araştırdı! 1500 farklı koronavirüs

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Ilısu Barajı açılışı gerçekleştiriliyor... - CANLI

Batman’da sosyal mesafenin korunması için müthiş üretim
için kalan
Aktüel

Adıyaman'da berber, kuaför ve güzellik salonu çalışanlarına koronavirüs testi

Yeniakit Publisher
2020-05-19 16:51:10 -
Adıyaman'da berber, kuaför ve güzellik salonu çalışanlarına koronavirüs testi

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da, İl Sağlık Müdürlüğü ile Berberler, Kuaförler Esnaf ve Sanatkarlar Odası işbirliğinde gerçekleştirilen çalışma kapsamında, kentte faaliyet gösteren berber, kuaför ve güzellik salonu işletmecileriyle çalışanlarına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı.

Koronavirüs salgını nedeniyle faaliyetlerine bir süreliğine ara veren ve 11 Mayıs'ta yeniden müşteri kabul etmeye başlayan berber, kuaför ve güzellik salonlarında çalışanlar, periyotlar halinde koronavirüs testinden geçmeye başladı.

Sosyal mesafeyi koruyarak Adıyaman 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi bahçesinde sıraya giren berber, kuaför ve güzellik salonu çalışanları testten geçti.

Berber Abuzer Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uygulamanın kendileri ve müşterilerinin açısından oldukça güzel olduğu belirterek, yetkililere teşekkür etti.

Demir, testlerin sürekli olmasını istediklerini kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı