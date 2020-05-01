  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Adıyaman’da akrabalar arasında kavga: 2 yaralı

Adıyaman’da akrabalar arasında çıkan tekmeli yumruklu kavgada 2 kişi yaralanırken, olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 19:05:17 -
Adıyaman’da akrabalar arasında kavga: 2 yaralı

Adıyaman’da akrabalar arasında çıkan tekmeli yumruklu kavgada 2 kişi yaralanırken, olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Mara Mahallesi Mara Mahalle Muhtarlığı yakınlarında akrabalar arasında bilinmeyen bir nedenden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavgada 2 kişi darp neticesi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Daha sonra olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya karışan 5 kişiyi gözaltına alarak polis merkezine götürdü.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı