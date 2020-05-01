  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Adıyaman'da akrabalar arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-05-01 20:29:47 -
Adıyaman'da akrabalar arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da akrabalar arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Mara Mahallesi'nde akrabalar arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı.

Kavgada darp sonucu yaralanan 2 kişi 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı