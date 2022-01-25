  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Adıyaman'da 562 yerleşim yerine ulaşım kapandı
Yerel

Adıyaman'da 562 yerleşim yerine ulaşım kapandı

Adıyaman'da kar nedeniyle 562 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-25 19:25:00 -
Adıyaman'da 562 yerleşim yerine ulaşım kapandı

Adıyaman İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kentte geceden bu yana etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle kapanan yolları açmak için çalışmalar sürüyor.

Kar nedeniyle Adıyaman merkezde 115, Besni'de 84, Çelikhan'da 48, Gerger'de 127, Gölbaşı'nda 24, Kahta'da 86, Samsat'ta 8, Sincik'te 67, Tut'ta 3 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, çok geniş bir yol ağına sahip olduklarını, il genelinde çok sayıda araç ile köy ve mezra yollarını açma çalışmalarının sürdürüldüğünü belirtti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay