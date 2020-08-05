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Aktüel

Adıyaman'da 35 ev karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-08-05 14:36:01 -
Adıyaman'da 35 ev karantinaya alındı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 35 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde ikamet eden bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca, salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda Altınşehir, Bahçecik, Bahçelievler, Cumhuriyet, İmamağa, Karapınar, Elmacık, Kayalık, Malazgirt, Sümerevler, Yavuz Selim, Turgut Reis, Yeşilyurt ve Yeni mahallelerinde 35 evde karantina uygulanmasına karar verildi.


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