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Gündem Adıyaman'a kurulan çadır kent böyle görüntülendi
Gündem

Adıyaman'a kurulan çadır kent böyle görüntülendi

Depremde yüzlerce binanın çöktüğü Adıyaman’da kurulan çadır kent havadan görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2023-02-09 06:58:00 -
Adıyaman'a kurulan çadır kent böyle görüntülendi

Kahramanmaraş’ın Pazarcık merkez üslü depremde yüzlerce binanın yıkıldığı Adıyaman’da yaşanan can kayıplarının yanı sıra, sağ kurtulan binlerce vatandaş evsiz kaldı.

Kentte kalmak isteyen vatandaşlar için kentin birçok noktasında AFAD ve Kızılay tarafından afet çadırları kuruldu. Afet çadırlarına vatandaşlar yerleştirilmeye başlandı.

Kurulan çadır kentler dron ile havadan görüntülendi.

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