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Yerel Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar'dan şehit ailesine taziye ziyareti
Yerel

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar'dan şehit ailesine taziye ziyareti

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Şehit Bekir Oruçtutan'nın vefat eden annesi Besey Oruçtutan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-10-27 15:36:00 - 2021-10-27 15:38:06
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar'dan şehit ailesine taziye ziyareti

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Şehit Bekir Oruçtutan'nın vefat eden annesi Besey Oruçtutan'ın Besni ilçesine bağlı Uzunkuyu köyünde ki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Vali Mahmut Çuhadar, 1996 yılında Erzincan'ın Kemah ilçesinde bölücü terör örgütü PKK mensupları ile girdiği çatışmada şehit olan Topçu Er Bekir Oruçtutan'ın vefat eden annesi Besey Oruçtutan'ın ailesini ziyaret ederek başsağlığı dileklerini iletti. Kuran-ı Kerim'in okunduğu ziyarette Topçu Er Bekir Oruçtutan'ın annesi, dualarla yad edildi.

Vali Çuhadar'a, Besni Kaymakamı Nazlı Demir, çeşitli kamu kurum ve kuruluş müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri eşlik etti.

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