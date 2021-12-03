Adıyaman Valiliği duyurdu: 9 ev karantinaya alındı
Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre; kentte 9 ev koronavirüs pandemisi nedeniyle karantinaya alındı.
Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 9 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar uygulamaya konuldu.
Bu kapsamda, bazı mahallelerdeki 9 ev karantinaya alındı.