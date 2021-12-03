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Gündem Adıyaman Valiliği duyurdu: 9 ev karantinaya alındı
Gündem

Adıyaman Valiliği duyurdu: 9 ev karantinaya alındı

Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre; kentte 9 ev koronavirüs pandemisi nedeniyle karantinaya alındı.

Yeniakit Publisher
2021-12-03 11:33:00 -
Adıyaman Valiliği duyurdu: 9 ev karantinaya alındı

Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 9 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar uygulamaya konuldu.

Bu kapsamda, bazı mahallelerdeki 9 ev karantinaya alındı.

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