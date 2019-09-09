0553 313 94 23

Adıyaman Üniversitesinde kadro atama sevinci yaşandı

Adıyaman Üniversitesinde kadro atamaları gerçekleşen profesör ve doçent öğretim üyeleri için cübbe giydirme töreni düzenlendi.

09 Eylül 2019 Pazartesi 16:23
Adıyaman Üniversitesinde kadro atama sevinci yaşandı

Adıyaman Üniversitesinde kadro atamaları gerçekleşen profesör ve doçent öğretim üyeleri için cübbe giydirme töreni düzenlendi.


Rektörlük makamında yapılan törende, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut tarafından Prof. Dr. Cumhur Kırılmış, Prof. Dr. Abuzer Akgün, Prof. Dr. Yusuf Sevgiler, Doç. Dr. Sayad Kocahan, Doç. Dr. İbrahim Hakan Bucak, Doç. Dr. Habip Almış ve Doç. Dr. Deniz Taştemir Korkmaz ‘a cübbeleri giydirildi.


Tören esnasında kadro atamaları gerçekleşen akademisyenler, Rektör Turgut’a teşekkür ederek, memnuniyetlerini dile getirdi. Kadro atamaları gerçekleşen akademisyenler adına konuşan Prof. Dr. Cumhur Kırılmış, Rektör Turgut’a teşekkür ederek,“Bugün, buradaki arkadaşlarım ve benim için heyecan verici bir gün. Yıllardır emek verdiğimiz bilimsel alanlarda, yeni kadrolarımızı almak bizleri tabi ki mutlu etmiştir. Bizleri, makamlarında ağırlayarak, mutluluğumuza ortak olan sayın rektörümüze teşekkür ediyoruz” dedi.


Törende konuşan Rektör Turgut ise, “Birbirinden kıymetli akademisyenlerimizin kadro atamaları gerçekleştirildi. Kendilerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. İnşallah başta ülkemiz olmak üzere, ilimiz ve üniversitemiz adına faydalı bilimsel çalışmaların altına imza atarlar” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 16:23
  1. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başakşehir’de ilk ders zili çaldı
    1. Başakşehir’de ilk ders zili çaldı
    2. Altının kilogramı 278 bin 350 liraya..
    3. Acılı babanın yürek yakan isyanı:..
    4. (Özel) Patlamaların yaşandığı aracı..
    5. New York borsası yükselişle açıldı
    6. 82 yaşında İslamiyeti seçti
    7. Safranbolu'da bulundu! Polis alarma..
    8. Brezilya'da Amazonlar'da yerli..
    9. Yunusemre’de 9.9.2019 bereketi
    10. Kılıçdaroğlu'ndan taziye mesajı
    11. "Alternatif Finansta Yeni Ufuklar..
    12. Alman uyruklu Karl Heinz Ernst Schnee..
    13. İsrail mahkemesinden Filistinli şehit..
    14. Arnavutluk Cumhurbaşkanı Meta’ya..
    15. 5 katlı binada çıkan yangın paniğe..
    16. Başkan Aydıner, gönüllü minik zabıta..
    17. Silopi’de okul önlerinde güvenlik..
    18. Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Canan..
    19. Gaziantep’te FETÖ operasyonu: 12..
    20. Kayseri İldem esnaf TOKİ 2. Etap 709..
    21. Bakan Selçuk, HDP önünde eylem yapan..
    22. Afacan: "Zamana ihtiyacımız var"
    23. Çayırovalı sporcular madalyaya doymuyor
    24. Çavuşoğlu, KKTC Başbakanı Tatar ile..
    25. Kocaeli zabıtasından okul önlerine..
    26. Safranbolu’da bulunan aslan figürlü..
    27. Muş Valiliği’nden ‘dolandırıcılık’..
    28. Moldova'da gergin anlar! Şenol Güneş..
    29. Seçer: "Eğitimde fırsat eşitliği..
    30. Başkan Güder, çiftlerin özel günlerine..
    Erdoğan'ın asıl tepkisi Abdullah Gül'edir
    Erdoğan'ın asıl tepkisi Abdullah Gül'edir
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap

    Günün Karikatürü

    8 Eylül 2019
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!