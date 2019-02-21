Adıyaman uçak biletleri ne kadar? THY uçak bilet sorgula

Türk Hava Yolları ile İstanbul'dan Adıyaman'a ziyaret gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar Adıyaman uçak bilet fiyatlarını merak ediyor. İstanbul-Adıyaman uçak bileti ne kadar? THY İstanbul Adıyaman uçak bilet fiyatları sorgula.

Dünyanın en büyük havacılık şirkleri arasında yerini alan Türk Hava Yolları (THY) 2018'de yolcu sayısında yüzde 9.5 büyüme elde ederek, yolcu doluluk oranının yüzde 82'ye ulaştığı bildirildi. THY 2018 yılında 72 milyon yolcu taşıdı. Peki THY bilet nasıl alınır? THY bilet fiyatları sorgula. Türk Hava Yolları ve Anadolu Jet İstanbul-Adıyaman uçak bilet fiyatları 220 ile 293 TL arasında değişiyor.

THY 2019 yılının ilk trafik sonuçlarını açıkladı

Yıla başarılı bir performansla başlayan bayrak taşıyıcı havayolu, Ocak ayı doluluk oranını %79,5 olarak kaydetti. 2019 Ocak ayı yolcu ve kargo trafik sonuçlarını açıklayan Türk Hava Yolları, bu ayı %79,5’lik doluluk oranı ile tamamladı. 2018 yılı Ocak ayının pozitif baz etkisine rağmen ücretli yolcu kilometredeki artış, Türk Hava Yolları için talep ortamının 2019 yılında da pozitif bantta kalacağının önemli bir göstergesi oldu.

Haftada 5 frekans olarak icra edilen Kinşasa seferlerimiz 31 Mart 2019 tarihi itibarıyla haftada 7 frekans olarak uygulanacaktır. THY bilet satın almak için tıklayınız