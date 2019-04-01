Adıyaman Samsat'da muhtarlık kavgası: 3 yaralı Adıyaman’ın Samsat ilçesinde muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan taşlı sopalı kavgada 3 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde bağlı Taşkuyu köyünde dün yapılan muhtarlık seçiminden dolayı Atlı ve Bozan aileleri arasında yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taşlı sopalı kavgada aynı aileden Bülent, Mehmet ve Muzaffer Atlı yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla sağlık Samsat ve Kahta'daki hastanelere götürüldü.



Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kavganın büyümemesi için jandarma köyde güvenlik önlemleri aldı.

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