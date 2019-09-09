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Adıyaman Millet bahçesinin ihalesinin yapıldığını söyledi

Adıyaman Belediyesi tarafından üzerinde çalışılan kentsel dönüşüm ve millet bahçesi projeleri için Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile bir araya gelen AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ile Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç önemli müjdeler verdi.

09 Eylül 2019 Pazartesi 16:42
Adıyaman Millet bahçesinin ihalesinin yapıldığını söyledi

Adıyaman Belediyesi tarafından üzerinde çalışılan kentsel dönüşüm ve millet bahçesi projeleri için Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile bir araya gelen AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ile Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç önemli müjdeler verdi.


Çeşitli temas ve görüşmelerde bulunmak üzere Ankara’ya giden Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ile birlikte, Adıyaman’ın geleceği olarak kabul edilen iki önemli projeyle ilgili önemli temaslarda bulundu.


Adıyaman için oldukça önemli sayılan kentsel dönüşüm ve millet bahçesi projelerinin son durumunu görüşmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’u makamında ziyaret eden AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ile Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, millet bahçesinin ihalesinin yapıldığını ve kısa süre içerisinde çalışmalara başlanacağını, kentsel dönüşüm konusunun da proje aşamasına geldiğini müjdeledi. Konu ile ilgili bilgi veren Başkan Kılınç, “Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum beyi Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Aydın ile birlikte ziyaret ettik. Kentsel dönüşüm ve millet bahçesi ile ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Kentsel dönüşüm projesi son aşamaya geldi, millet bahçesinin ise proje ihalesi yapıldı. Bakanımız tarafından bu projelerin ivedilikle bitirilmesi ve Adıyaman merkez, ilçe ve beldelerin ihtiyaçlarının giderilmesi talimatı gerekli birimlere verildi. Ayrıca Safvan Bin Muattal Külliyesi, Samsat’taki konutların durumu da konuşuldu. Yapacağımız projeler noktasında bakanımızdan her türlü desteği vereceği sözünü aldık. Ziyaretimizde, bakanımızın Ekim ayı içinde Adıyaman’ımızı ziyaret etmesi de planlandı” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 16:42
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