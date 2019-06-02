Adıyaman lise taban puanları 2019 Adıyaman lise kontenjanları ve yüzdelik dilimleri e okul

Liselerin 2019 tabun puanları yüzdelik dilimleri. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı yapıldı. LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu da sorulmaya başlandı. LGS sınavında ter döken öğrenciler 2019 lise taban puanlarını merak ediyor. Anadolu liseleri, Fen liseleri, Anadolu İmam Hatip liseleri, Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri, Sosyal Bilimler lise ile, Çok Programlı lise taban puanları araştırılmaya başlandı. Adıyaman lise taban puanları yüzdelik dilimleri başarı sıralaması 2019.

Türkiye genelinde bin 531 liseye merkezi sınavla öğrenci yerleştirilecek. Okulların toplam kontenjanı 139 bin 660 olarak açıklandı. İşte bursa lise yüzdelik dilimleri 2019.

MERKEZ / Adıyaman Fen Lisesi taban puanları

MERKEZ / Altınşehir Anadolu Lisesi taban puanları

GÖLBAŞI / Gölbaşı Fen LisesiFen Lisesi taban puanları

KAHTA / Kahta Fen Lisesi taban puanları

BESNİ / Mehmet Akif Ersoy Fen Lisesi taban puanları

MERKEZ / Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları

MERKEZ / Adıyaman Anadolu İmam-Hatip Lisesi taban puanları

KAHTA / Ebu Sadık Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları

MERKEZ / Adıyaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

MERKEZ / Dumlupınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

MERKEZ / Adıyaman Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

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