Adıyaman Kahta TOKİ kura sonuçları | Adıyaman TOKİ merkez kuraları
Adıyaman TOKİ kuraları çekildi mi? TOKİ 100 Bin Konut Projesi başvurusunda bulunanlar "Adıyaman TOKİ kuraları çekildi mi?" , "Adıyaman TOKİ kuraları 2020" , "Adıyaman Merkez TOKİ sonuçları" , “Adıyaman Merkez Kahta TOKİ sonuçları” konularını araştırıyor.
TOKİ 100 Bin Sosyal Konut Projesi Başvuruları 16 Aralık 2019 – 15 Ocak 2020 tarihleri arasında alındı. Başvuruların ardından kuralar illere göre bir takvimle çekilmeye başlandı. Adıyaman Merkez Kahta projelerine başvuru yapanlar kura çekimlerinin ne zaman gerçekleşeceğini araştırıyor. İşte, detaylar.
Adıyaman Kahta TOKİ kura sonuçları | Adıyaman TOKİ merkez kuraları
Adıyaman TOKİ kuraları 2 Haziran Salı günü çekilecek. Kahta projesi kurası saat 16.00'da, Merkez projesi ise 17.00'de çekilecek.
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