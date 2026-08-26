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Gündem Adının Metehan olduğunu duyunca bakın ne dedi!
Gündem

Adının Metehan olduğunu duyunca bakın ne dedi!

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Malazgirt Zaferi’nin 955. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında bulunduğu Ahlat’ta çocuklarla bir araya geldi. Bahçeli, adının “Metehan” olduğunu öğrendiği küçük çocuğa söylediği sözlerle dikkat çekti. MHP liderinin “Turan’ın kurucusu, hepsinin başkanı oydu. Sen de öyle ol” nasihati tebessüm ettirdi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Malazgirt Zaferi’nin 955. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliklere katılmak üzere Bitlis’in Ahlat ilçesine gitti.

AHLAT'TA ÇOCUKLAR BAHÇELİ'NİN ETRAFINI SARDI

Ahlat’taki Emir Bayındır Yerleşkesi Devlet Bey Konağı’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ağırlayan Bahçeli, görüşmenin ardından beraberindekilerle Ahlat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli’nin bahçesine geçti.

Burada Bahçeli’nin etrafını çocuklar sardı. Çocuklarla tek tek ilgilenen MHP liderinin neşeli ve samimi halleri kameralara yansıdı.

ADININ METEHAN OLDUĞUNU DUYUNCA DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Bahçeli ile çocuklardan biri arasında geçen diyalog ise ziyarete damga vurdu.

Yanına gelen küçük çocuğa adını soran Bahçeli, “Metehan” cevabını alınca tarihi bir göndermede bulundu.

Bahçeli küçük Metehan’a:

“Turan’ın kurucusu, hepsinin başkanı oydu. Sen de öyle ol.”

diyerek nasihatte bulundu.

MHP liderinin sözleri çevrede bulunan vatandaşlar ve parti kurmayları tarafından tebessümle karşılandı.

ÇOCUKLARLA BOL BOL HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİ

Ziyaret boyunca keyifli halleriyle dikkat çeken Bahçeli, çocukların ellerini tutarak onlarla birebir sohbet etti.

Küçük misafirlerine ikramlarda da bulunan Bahçeli, çocuklarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Ahlat’taki samimi görüntüler renkli anlara sahne oldu.

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Yorumlar

ata

şu mete ismi dahi ne kadar acınacak derecede tarihimizden bi haber olduğumuzu gösterir.... mete ismi çince yazıtlardan çıkarılıyor... çıkaran gavur yanlış telaffuzla mete diyor... esası bagatur.dur... yani bahadır... neyse orhun abidelerini de başka bi gavurdan öğrendik... bi 200 sene sonra bizim mezar taşlarını yine bi gavur okuyabilecektir...
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