Adının Metehan olduğunu duyunca bakın ne dedi!
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Malazgirt Zaferi’nin 955. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında bulunduğu Ahlat’ta çocuklarla bir araya geldi. Bahçeli, adının “Metehan” olduğunu öğrendiği küçük çocuğa söylediği sözlerle dikkat çekti. MHP liderinin “Turan’ın kurucusu, hepsinin başkanı oydu. Sen de öyle ol” nasihati tebessüm ettirdi.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Malazgirt Zaferi’nin 955. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliklere katılmak üzere Bitlis’in Ahlat ilçesine gitti.
AHLAT'TA ÇOCUKLAR BAHÇELİ'NİN ETRAFINI SARDI
Ahlat’taki Emir Bayındır Yerleşkesi Devlet Bey Konağı’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ağırlayan Bahçeli, görüşmenin ardından beraberindekilerle Ahlat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli’nin bahçesine geçti.
Burada Bahçeli’nin etrafını çocuklar sardı. Çocuklarla tek tek ilgilenen MHP liderinin neşeli ve samimi halleri kameralara yansıdı.
ADININ METEHAN OLDUĞUNU DUYUNCA DİKKAT ÇEKEN SÖZLER
Bahçeli ile çocuklardan biri arasında geçen diyalog ise ziyarete damga vurdu.
Yanına gelen küçük çocuğa adını soran Bahçeli, “Metehan” cevabını alınca tarihi bir göndermede bulundu.
Bahçeli küçük Metehan’a:
“Turan’ın kurucusu, hepsinin başkanı oydu. Sen de öyle ol.”
diyerek nasihatte bulundu.
MHP liderinin sözleri çevrede bulunan vatandaşlar ve parti kurmayları tarafından tebessümle karşılandı.
ÇOCUKLARLA BOL BOL HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİ
Ziyaret boyunca keyifli halleriyle dikkat çeken Bahçeli, çocukların ellerini tutarak onlarla birebir sohbet etti.
Küçük misafirlerine ikramlarda da bulunan Bahçeli, çocuklarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Ahlat’taki samimi görüntüler renkli anlara sahne oldu.