Adını kanla yazmıştı! Mahkemeden inanılmaz karar

İstanbul Zeytinburnu'ndaki evlerinde Nurtaç Canan, kendisini öldürmek için 5 kurşunla vuran eşi Ragıp Canan’dan 8 celsedir boşanamıyor. Bu yetmezmiş gibi mahkeme Nurtaç Canan’ı, Ragıp Canan’a vasi olarak atadı. Nurtaç Canan karara isyan etti.

Zeytinburnu'nda yaşayan Ragıp Canan ile Nurtaç Canan 25 yıllık evliydiler. Evlilikleri her zaman sorunlu geçti. Nurtaç Canan 2020 yılında boşanmaya karar verdi, babasının İstanbul Zeytinburnu’ndaki evine yerleşti. Eşini defalarca arayan Ragıp Canan daha sonra tehdit etmeye başladı. 4 Haziran 2020 günü kayınpederinin evine gitti, 5 kurşunla eşini vurdu. Türkiye, mucize eseri kurtulan Nurtaç Canan’ın yaşadıklarıyla sarsıldı.

Boşanmak istedi

Nurtaç Canan kendisini öldürmeye teşebbüs eden Ragıp Canan’a Boşanma Davası da açtı. Ancak Ragıp peşini bir türlü bırakmıyordu. Tutuklu olduğu cezaevinden “Seni seviyorum” diyerek başladığı mektuplar yolladı, defalarca af diledi. Mahkemeye bile her çıktığında özür diliyordu. Nurtaç Canan’la Ragıp Canan’ın önceki gün boşanma davaları vardı.

Mahkeme kocasına vasi olarak atadı

Bakırköy Aile Mahkemesi sekizincisini gördüğü duruşmada, çiftin oğullarının tanık olarak dinlenmesine karar verdi ve duruşmayı erteledi. Nurtaç Canan evine döndüğünde İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi’nden bir evrak geldiğini gördü. Evrakta Ragıp Canan’a hükümlü olduğu süre boyunca vasi olarak atandığı yazılıydı. Nurtaç Canan yaşadıklarını şöyle anlattı:

Boşanma davasına kadın hakim bakıyor

“Boşanma davamıza kadın hâkim bakıyor. Olayı biliyor. Yine de bizi hâlâ boşamıyor. Sürekli tanık dinliyor. Vücudumda sıktığı kurşun dururken ben o adama döner miyim. Bunu herkes anladı bir tek hâkime hanım anlamadı. 8 celsedir boşamıyor bizi. Bu nedenle reddi hâkim yapacağım. Son celsede de boşanamadık. Onun üzüntüsünü atlatamadan eve bir kâğıt geldi. Üzerinde Ragıp Canan’a vasi atandığım yazıyordu. Şok geçirdim. Beni öldürmeye çalışan adamdan boşanamadığım gibi bir de vasisi olmuşum. Bana kimse sormadı. İzin istemedi. Bu nasıl olur. Bu ülkedeki kadınların vay haline. Hâkime dedim ki ‘Hem devletin polis korumasıyla geldim onları meşgul ediyorum hem siz beni boşamayarak mahkemeyi meşgul ediyorsunuz. Beni boşayın kurtarın. Siz de kadınsınız anlayın halimden.’ Zaten bu adam beni öldürdü. Artık devlet de bana çektirmesin.”

2023 yılında serbest kalacak

Ragıp Canan olaydan sonra yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs’ ve ‘silahla tehdit’ suçlarından 39 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Bakırköy 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi, Ragıp Canan’a sadece yaralama suçundan 9 yıl hapis cezası verdi.

Duruşma savcısı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Nurtaç Canan bu karara itiraz etti ancak bir sonuç alamadı. Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi itirazları reddetti, Ragıp Canan’a verilen kararı onadı. Ragıp Canan’ın cezaevinden çıkış tarihi olarak 8 Ekim 2023 günü hesaplandı.

Kanıyla yazmıştı

Kanlar içerisinde kalan ve öleceğini düşünen Nurtaç Canan kendi kanıyla yere, “Annem babam hakkınızı helal edin. Üzülmeyin. Beni Ragıp vurdu. Kurtuldum” diye yazmıştı. Yaralı kadın o sırada eve gelen oğlu tarafından hastaneye kaldırılmıştı. Mucize eseri hayatta kaldı.