Adını anamasa da adres belli! Milli Gazete'den Ekrem İmamoğlu'na kırmızı kart

CHP, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi, İYİ Parti ve DEVA Partisi'nin 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' çalışmasına yönelik toplantıları devam ediyor. Dün partiler yeniden bir araya gelmişti.

Saadet Partisi'nin resmi yayın organı Milli Gazete, dünkü toplantının hemen ardından CHP'li İBB tarafından Hamidiye Su'ya yapılan rekor zammı akılalmaz bir şekilde okuyucularına sundu.

Su zammını eleştiren gazete, fahiş zammın sorumlusu başkasıymış gibi göstererek Millet İttifakı'nın ortağı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nu adını anmaktan kaçındı.

28 Şubat mutabakatı ile Millet İttifakı içinde yer alacağını açık açık ilan eden Saadet Partisi'nin gazetesinin 'Bu kadarına da el insaf! İçme suyuna rekor zam' ifadeleri ile CHP'li İBB'yi isim vermeden topa tutması 'Hani ne oldu 28 Şubat Mutabakatı' sorusunun sorulmasına neden oldu.