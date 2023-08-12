Adından söz ettirmeye devam ediyor! 43'lük Yattara yi̇ne yaptı yapacağını
Eski Trabzonsporlu futbolcu İbrahima Yattara, İstanbul 1. Amatör Lig ekiplerinden Yeniköy 1924 ile anlaşma sağladı.
Eski Trabzonsporlu futbolcu İbrahima Yattara, İstanbul 1. Amatör Lig ekiplerinden Yeniköy 1924 ile anlaşma sağladı.
İbrahima Yattara, profesyonel futbol kariyerine 2015 yazında Belçika’nın La Louvière Centre takımında nokta koydu. Ancak Yattara ilginç kararlar alarak futbola, bir senelik sözleşmelerle amatör takımlarda geri döndü.
Amatörün yeni gözdesi
Yeşil Çivril Belediye Spor’da forma giydikten sonra Muğla Süper Amatör Lig’de Ortaköyspor forması giyen Gineli futbolcu, amatör futbolun aranan yıldızı haline dönüştü. Maça son çeyrekte girmesiyle, eski günleri andıran slalomlarıyla ve maç sonunda güvenlik görevlileri dahil herkesle fotoğraf çektirmesiyle ilginç bir kariyer yolculuğuna çıktı.
Yattara yeşil sahalara geri döndü
İstanbul 1. Amatör Lig ekiplerinden Yeniköy 1924’le anlaşan futbolcu, yeniden futbola dönmesiyle dikkatleri üzerine çekti. Yeniköy 1924, bir transferini daha açıkladığı transfer duyurusu paylaşımında İbrahima Yattara’ya da takımın kırmızı formasını giydirdi.
Üçüncü defa futbola döndü
Yeniköy 1924 ile anlaşan İbrahim Yattara, bu transferle birlikte üçüncü defa futbola dönmüş oldu.
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Yattara'nın kariyeri
Kariyerinde San Garedi, Athlético de Coléah, Trabzonspor, Al Shabab, Mersin İdman Yurdu, La Louviere takımlarında forma giydi. Toplam 328 maça çıkan Yattara, 51 gol atarken 90 da asiste imza attı.