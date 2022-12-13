Adına bile laf etti... Ayşenur Arslan'dan TOGG hazımsızlığı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın meclise Togg ile geldiği görüntüleri eleştiren CHP yandaşı sözde gazeteci Ayşenur Arslan, milli aracın teknolojisini yeterli bulmadı.

TBMM'de bütçe maratonu devam ederken Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bakanlığının bütçesinin görüşüldüğü gün TBMM'ye Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg ile geldi.

Yaşanan bu gelişme muhalefet kanadında yine rahatsızlığa yol açtı. Ayşenur Arslan, Halk TV'de sunduğu Medya Mahallesi programında bu olayı eleştirdi.

Yerli otomobil TOGG hakkında hazımsızlık dolu ifadeler kullanan Ayşenur Arslan şöyle konuştu:

"Bugün ABD'de bir açıklama bekleniyor. Enerjide çağ atlatacak bir buluş. Nükleer enerjide füzyon. Nerelere gidiyor dünya. Biz ne ile övünüyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank Beyefendi, Togg araba ile geldi Meclis'e. Onunla övünüyor. Şasesi dışında neredeyse her şeyi, motoru, dizaynı, şusu-busu yabancı ama adı yerli ve milli."