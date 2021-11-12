Adım adım Türk Birliği'ne! Çavuşoğlu'ndan tarihi açıklamalar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul’da düzenlenen Türk Dili Konuşan Ülkeler İş Birliği Konseyi (Türk Konseyi) Zirvesi Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda Türk dünyasının ortak teşkilatının, artık küresel bir marka haline geldiğini söyledi. Çavuşoğlu, "Bu başarı hepimizin. Şimdi de değişen dünyaya uyum sağlayacak şekilde biz de önemli bir dönüşümün arefesindeyiz. Aynı kökten beslenen bir ulu ağacın farklı dallarıyız. Köklerimizi unutmadan birliğimizi pekiştirdikçe uluslararası gücümüzü artıracağız" dedi.

Tarihi kararlar alınacak

Bakan Çavuşoğlu, ata yurdu olarak nitelediği Asya’nın dünya siyasetinde ağırlık merkezi hâline geldiğini, Türk Konseyinin önemi ve sorumluluğunun arttığını vurguladı. Bugün düzenlenecek Türk Konseyi Devlet Başkanları 8. Zirvesi’nde tarihi kararların alınacağını belirten Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"İlk olarak, bu yıl kardeş Türkmenistan’ın gözlemci olarak katılımı ile aile fotoğrafımızı tamamlıyoruz. Değerli kardeşim sayın Raşit Meredov’un şahsında Türkmenistan’a aramıza hoş geldiniz diyorum. İkinci olarak, aile meclisimizin ismini 'Türk Devletleri Teşkilatı' olarak değiştiriyoruz. Bunun vakti çoktan gelmişti. Üçüncü olarak, Aksakallar Konseyinin gözden geçirilmiş yönetmeliğini kabul ediyoruz. Ortak kültürümüzde atanın sözü darda kaldığımızda bize hep yol gösterici olmuştur. Aksakallarımız tecrübeleriyle yolumuzu aydınlatacaktır."

Bakan Çavuşoğlu, dördüncü olarak, gözlemcilik ve ortaklık statülerinin açık bir şekilde belirleneceğini ifade ederek, "Özgün kimliğimizi muhafaza ederek teşkilatımızın çekim gücünü hep birlikte arttırabileceğiz. Beşinci olarak, 'Türk Dünyası 2040 Vizyonu'nu da kabul edeceğiz yarın (bugün)" diye konuştu.

"Türk Dünyası 2040 Vizyonu"nun, teşkilatın gelecek perspektifini ortaya koyduğunu dile getiren Çavuşoğlu, "Nasıl ki köklerimiz ortaksa geleceğe dönük vizyonumuzun da ortak olması gerekiyor" ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, bu önemli belgenin hazırlanmasında emeği geçenlere ve Türk Konseyi Genel Sekreteri Bagdat Amreyev’e teşekkür ederek, Vizyon Belgesindeki hedefleri hayata geçirmek için dönem başkanlığımızda uygulama belgesi kabul edeceğiz. Beş senelik bir yol haritası niteliğindeki bu belgenin 2022’in ilk çeyreğinde Konsey’imizin onayına sunulmasını öneriyorum” dedi.